Погибла от травм: Житель Луганщины получил 9 лет тюрьмы за жестокое избиение женщины

В Луганской области суд приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы за жестокое избиение женщины, которое привело к ее смерти. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокурорами Троицкого отдела Старобельской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 41-летнего жителя Троицкого района, причинившего тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины)», – сказано в сообщении.

Как установило судебное разбирательство, осенью 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта на почве ревности более 20 раз ударил сожительницу кулаками по лицу и другим частям тела. От полученных тяжелых травм 36-летняя женщина скончалась.

По данным следствия, в течение последних 2 лет злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений.

Приговором Белокуракинского районного суда обвиняемый был признан виновным в совершении преступления и приговорен к 9 годам лишения свободы.

В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования, а именно, 30 дней со дня оглашения приговора.

Следует отметить, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – 10 лет лишения свободы.