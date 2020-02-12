Пробное ВНО: В Краматорске будут работать 3 пункта тестирования

В Краматорске в марте этого года абитуриенты смогут попробовать свои силы на пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), которое будет проходить на базе 3 учебных заведений города, передает АКМЦ.

Так, на тестирование по украинскому языку в Краматорске зарегистрировались 840 детей. А предмет по выбору будут сдавать 870 желающих. В городе будут работать 3 пункта тестирования – на базе Краматорской украинской гимназии, лицея № 8 и школы № 10.

В первый день, то есть 21 марта, на базе всех учебных заведений будет проходить тестирование по украинскому языку. В субботу, 28 марта, будет проходить ВНО по самостоятельно выбранному предмету. Участники пробного ВНО имели возможность выбрать 1 из 10 предметов – это история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, немецкий, французский или испанский языки. Эти предметы будут в целом сдавать 870 абитуриентов.

«Для сравнения в Дружковке и Константиновке будет открыто по 1 пункту тестирования для пробного ВНО, то есть в каждом городе свои силы попробуют около 300 детей. В Славянске вдвое больше – около 600 участников. Наибольшее же количество желающих оказалась в Мариуполе – в этом году там будет открыто 6-7 пунктов тестирования», – рассказал методист Управления образования Краматорского городского совета Денис Сысоев.

Инфографика: АКМЦ

Следует напомнить, что если участник пробного ВНО из-за болезни или еще по каким-то причинам не смог присутствовать на тестировании, то в течение 3 дней он может забрать тетрадь со стандартизированными тестами, соответствующими требованиям программ и структуре сертификационных работ. А вот уплаченные за пробное ВНО 144 гры не возвращаются.

Также, вход к пункту тестирования на пробном ВНО будет возможен при наличии приглашения-пропуска. Поэтому, каждому зарегистрированному участнику следует зайти в личный кабинет на сайте. Приглашение-пропуск следует распечатать самостоятельно. В этом же документе указаны время и место проведения пробного тестирования.

С 3 февраля началась регистрация для прохождения ВНО. Зарегистрироваться можно на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования.

Напомним, в Украине с 3 февраля началась регистрация участников для прохождения ВНО, которая продлится до 24 марта. Зарегистрироваться можно на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования.