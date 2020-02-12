В России упрощают получение статуса носителя языка для украинцев и белорусов

Госдума сегодня, 12 февраля, приняла во втором – основном – чтении законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, сообщает российский ТАСС.

Согласно российскому действующему законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно законопроекту, граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Ранее сообщалось, что при подаче заявления на получение российского паспорта граждан Украины и Беларуси могут освободить от собеседования по русскому языку.