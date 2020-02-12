В феврале платежки за газ и тепло будут самыми низкими за всю зиму, – премьер министр

В Украине за февраль 2020 года суммы в платежках за газ и тепло будут самыми низкими за всю зиму. Об этом сегодня, 12 февраля, во время брифинга по результатам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Цены на газ после января продолжают снижаться. В феврале платежка будет самой низкой за всю зиму», – сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, в феврале тариф снизится и будет ниже, чем в декабре. «Сейчас в январе по сравнению с декабрем платежка будет немного выше: объем потребления увеличился, цена на рынке выросла. Мы смотрим на все эти платежки, собираем информацию по всей Украине», – добавил Гончарук.

Он напомнил, что правительство предоставило местным властям инструмент, чтобы снизить цену на тепло для конечного потребителя. «Мы дали возможность местной власти максимально снизить платежку, учесть реальную цену на газ, а не ту, которая когда-то была заложена в тарифе. Сейчас мы провели работу со всеми регионами и местными властями, чтобы они услышали наш призыв и максимально его учли», – сообщил Гончарук.

Премьер-министр отметил, что в декабре платежки снизили около 120 городов. «Это не вся Украина. Определенные города не пошли на уступки по разным причинам, но мы с каждым из них в диалоге», – заверил Алексей Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, правительство Украины приняло решение, позволяющее пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.

Как сообщалось ранее, Минрегион создал интерактивную карту перерасчетов платежей за отопление и горячую воду. А также в ведомстве разъяснили, как производится перерасчет платежей за центральное отопление.