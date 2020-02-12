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КПВВ «Марьинка»: Пограничники рассказали, что хотели перевезти граждане через линию разграничения

12.02.20 22:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) за прошедшие сутки, 11 февраля, пограничники пресекли две попытки граждан незаконно перевезти через линию разграничения сигареты и кондитерское оборудование. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, через линию разграничения граждане пытались провезти кондитерское оборудование и табачные изделия на общую сумму почти 35 тыс. грн.

В Госпогранслужбе уточнили, что товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники, благодаря служебной собаке, обнаружили пистолет у водителя автомобиля, направлявшегося на неподконтрольную украинским властям территорию.

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