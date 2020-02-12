В Широкино за время активных боевых действий погили 12 гражданских

Во время активных боевых действий в селе Широкино (Донецкая обл.) погибли 12 мирных жителей и 24 были ранены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил правовой аналитик, Андрей Остапенко. Брифинг на тему: «Презентация правозащитного отчета "Крайняя точка"» о нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права в селе Широкино во время вооруженного конфликта на Донбассе» прошел сегодня, 12 февраля, в Киеве.

«Что касается погибших мирных жителей, то мы насчитали 12 лиц погибших и 24 раненых. Причинами гибели и ранений в равной мере были пулевые ранения и осколочные. Одной из причин применения огнестрельного оружия в отношении гражданских могло быть то, что много людей имели на себе определенные элементы военной формы, были в камуфляже. Поэтому в условиях, когда произошли активные бои за Широкино, их часто было сложно отделить от комбатантов», – сказал эксперт.

Он также напомнил, что, в целом, это вооруженное противостояние за Широкино началось еще в июле-августе 2014 года, когда на западных окраинах села появились первые фортификационные сооружения. «География села такова, что само село находится как бы в низине, а на западных окраинах села находятся природные высоты. И в июле-августе на этих высотах ВСУ построили определенные фортификационные сооружения. Контроль над этими высотами позволял контролировать всю находящуюся рядом местность. И анализируя эти сооружения, с точки зрения норм международного гуманитарного права (МГП, – ред.), мы пришли к выводу, что их строительство могло создавать опасность для лиц и объектов, которые находятся под защитой международного права, но с учетом военной необходимости и тех военных преимуществ, которые давало строительство фортификационных сооружений, мы пришли к выводам, что в данном случае нарушения международного гражданского права не было», – отметил Андрей Остапенко.

Он также отметил два этапа артиллерийский обстрелов. Первый был 4-5 сентября 2014 года. Во время этого обстрела погибли двое гражданских. «Были также потери и у украинских военных. И учитывая, что целью обстрелов были именно западные околицы, где были подразделения ВСУ, мы пришли к выводу, что стреляли незаконные вооруженные формирования», – сказал правовой аналитик.

Он также сообщил, что после этих обстрелов и до февраля 2015 года артиллерийских обстрелов села фактически не было. Велись военные действия за пределами села. Очередной обстрел села произошел 10 февраля. И как удалось выяснить экспертам, украинская артиллерия не применялась, захват села произошел в темпе марша. В это же время именно НВФ в своем контрнаступлении применяли тяжелое артиллерийское вооружение, и это был неизбирательный обстрел, то есть военное преступление. Примерно с 11 до 15 февраля обстрел уже происходил с обеих сторон из артиллерии, без учета находившихся в селе людей. 5 февраля 2015 года завершилась эвакуация людей, и там осталось около 30 человек, и уже обе стороны применяли артиллерию. «И мы пришли к выводам, что тут не было нарушения международных норм, так как гражданское население покинуло село, гражданские объекты были переделаны под военные, то есть потеряли свой гражданский иммунитет», – рассказал правовой аналитик.

По его словам, с 15 февраля до 16 июня в селе оставалось около 39 гражданских лиц, и почти все они получили либо осколочные либо пулевые огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что во время активных боевых действий в селе Широкино погибли 58 украинских военных.