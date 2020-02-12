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КПВВ в Золотом и Счастье: О чем договорились в Минске

12.02.20 22:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сегодня, 12 февраля, договорились подготовить проект дорожной карты открытий КПВВ в Золотом и Счастье (Луганская обл.). Об этом по итогам заседания в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер

«К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье», – написала представитель Кучмы.

По ее словам, также в гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей для освобождения.

«Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести», – отметила Олифер.

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