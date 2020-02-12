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Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге

12.02.20 22:33

Украинский паспорт в 2020 году на одну ступеньку поднялся в мировом рейтинге The Henley Passport Index и занял 43 место. Украинская виза не нужна для путешествий в 128 стран, сообщает «Тиждень».

Согласно отчету, в июле 2019 Украина занимала в рейтинге 44 место. Тогда без визы посетить можно было 126 стран.

Первое место в рейтинге в 2020 году занимает Япония. С японским паспортом без визы можно посетить 191 страну. На втором месте – Сингапур, на третьем – Южная Корея.

Меньше стран можно посетить с паспортом Афганистана (26), Ирака (28), Сирии (29).

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