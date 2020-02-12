Жителям Мариуполя рассказали, почему в январе отопление стоит дороже (Видео)

В Мариуполе жители получают январские квитанции по оплате за отопление, в которых суммы выше, чем в декабре. Люди возмущены, поскольку президент Украины в начале февраля предложил коммунальщикам снизить тарифы на тепло до 30%.

Так, мариупольчанка Людмила жалуется, что за декабрь 2019 года начислили со скидкой в ​​15%, а в январе стоимость уменьшили только на 12%.

«У меня субсидия всего 819 грн и она не погашает эту всю сумму. Мне для того, чтоб с моей субсидии погасит коммунальные платежи, и плюс еще эти 200 грн, то мне нужно тартить 30 грн в день, чтобы прожить до следующего двадцатого числа», – говорит женщина.

Специалисты объясняют, хоть за прошлый месяц стоимость газа снизили на 17%, зато другие составляющие – подорожали.

«На 22% рост минимальных гарантий по оплате труда. На 8,7% энергоносители повысились, это стоимость воды, и на 66% выросло распределение газа», – сказал директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Игорь Бабек.

По словам специалистов, в обновленной квитанции будет указан тариф, показатели прибора учета умноженные на коэффициент и конечная сумма к оплате. В однокомнатной квартире перерасчет будет составлять примерно 110 грн, двухкомнатной – 160 грн, трехкомнатной – 240 грн.

«Мы нашли такой баланс. Мы точно хотим поддержать президента и премьера и хотим поддержать жителей. Мы приняли этот вызов и в январе сбалансировали. Немножко даже получим убытки по теплосети, но получим снижение, практически до декабрьского значения, которое составит 12,5%», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

Источник: ТК «Сигма»