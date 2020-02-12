RU
Все новости

Две платежки за газ напечатают на одном листе

12.02.20 22:51
Фото: скриншот видео ТК «Сигма»
Фото: скриншот видео ТК «Сигма»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена разрешить облгазам выставлять плату за поставка и распределение газа на одном листе. Об этом сказал глава комиссии Валерий Тарасюк на брифинге сегодня, 12 февраля, сообщает «РБК – Украина».

Как отметил Тарасюк, сейчас регулятор общается с компаниями, которые поставляют газ и транспортируют, и пришли к соглашению объединить платежки. «Когда мы говорим про одну платежку, чтобы сделать вновь одну платежку, мы говорим об удобстве для потребителя. Фактически это будет означать одна платежка. Когда ты ему говоришь "одна платежка", ну да, одна. Сейчас мы это сделаем для удобства», – сказал он.

Ранее сообщалось, что для тех, кто не потребляет газ, плату за распределение снизят.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк