Государственная измена: С начала года в Украине учтено 16 уголовных производств

С начала года в Украине учтено 16 уголовных правонарушений по статье государственная измена. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины в ответ на информационный запрос « УНН ».

Так, в Украине с начала года учтено 16 уголовных производств по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Всего за этот период было зарегистрировано 16 уголовных правонарушений. В суд не было передано ни одного уголовного производства. Также не было закрыто ни одно уголовное производство.