Государственная измена: С начала года в Украине учтено 16 уголовных производств

С начала года в Украине учтено 16 уголовных правонарушений по статье государственная измена. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины в ответ на информационный запрос «УНН».
Так, в Украине с начала года учтено 16 уголовных производств по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).
Всего за этот период было зарегистрировано 16 уголовных правонарушений. В суд не было передано ни одного уголовного производства. Также не было закрыто ни одно уголовное производство.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины сообщила об открытом уголовном производстве по статье «государственная измена» в связи со снижением обороноспособности страны вследствие действий бывших руководителей Министерства обороны Украины.