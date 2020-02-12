Как получить статус УБД добровольцам: Минветеранов дало пояснения

Урегулирован вопрос получения статуса участника боевых действий (УБД) добровольцами. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщило Министерство по делам ветеранов на странице в Facebook.

«Очередная победа Минветеранов! Вопрос, который не был урегулирован в течение почти шести лет, наконец решен. Социальная справедливость для добровольцев будет восстановлена. Они были первыми, кто встали на защиту Родины, и наша обязанность – предоставить им надлежащий юридический статус. Правительство определило механизм предоставления статуса участника боевых действий для лиц, которые в составе добровольческих формирований, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, но впоследствии не вошли в состав подразделений ВСУ или МВД», – говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом, появилась возможность предоставления добровольцам льгот и социальных гарантий. Они смогут получить государственную поддержку и помощь в социальной и профессиональной адаптации.

Для того, чтобы получить статус УБД, нужно собрать пакет документов. И здесь есть два пути.

1. Нужно взять:

справку органов, в соответствии с которой по ЗУ «О борьбе с терроризмом» определены субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом (СБУ, МВД, МО, ЦОВ согласно Закону) о периоде непосредственного исполнения лицом боевых задач в АТО;

выписку из приказа АТЦ при СБУ о привлечении лица к проведению АТО.

2. Если такие документы получить невозможно, основанием для предоставления статуса УБД добровольцам является свидетельства не менее трех свидетелей со статусом «участник боевых действий» или «лицо с инвалидностью вследствие войны». Подпись на показаниях должна быть удостоверена нотариально и приложена копия УБД лиц, которые свидетельствуют, копии паспортов и идентификационных номеров.

К указанным выше документам необходимо приложить:

копию паспорта с местом регистрации;

копию идентификационного номера;

заявление на заместителя министра Минветеранов о предоставлении статуса участника боевых действий;

согласие на разрешение обработки персональных данных.

Собранные документы нужно подать по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

Комиссия изучает документы, в случае необходимости заслушивает объяснения лиц, в отношении которых они представлены, свидетелей и в месячный срок со дня поступления документов принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса УБД.

В Минветеранов уточнили, что механизм был инициирован GO Добровольцы и Юридическая сотня, при поддержке подкомитета Верховной Рады по вопросам защиты прав ветеранов. «Минветеранов является объединяющим звеном между общественностью и властью, как субъект формирования политики. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины придерживается неизменного лозунга "Ничто о нас без нас"», – добавил первый заместитель министра Минветеранов Антон Колумбет.