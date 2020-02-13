Смена Суркова на Козака: Ожидать ли эскалации на Донбассе

Замена помощника президента России Владислава Суркова на заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который будет заниматься вопросами интеграции и «украинской проблематикой», означает то, что Кремль меняет инструментарий. Однако, вряд ли следует ожидать эскалации на Донбассе, поскольку цели РФ не изменились. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

Саакян считает, что Российская Федерация фактически будет заниматься «собирательством земель» на постсоветских территориях, в том числе в Украине. «Акценты того, как Россия видит разрешение российско-украинской войны, уже озвучены публично», – констатировал он.

По словам политолога, цели РФ относительно Украины остались прежними, но изменился инструмент. Так же, как и Владислав Сурков, Дмитрий Козак – представитель высшего эшелона политической власти России. В то же время, Саакян напомнил, что Дмитрий Козак – спецслужащий, который курировал приднестровское направление. Фактически он архитектор ситуации по Приднестровью от начала до сегодняшнего дня.

«Ожидать, что Кремль изменил цели относительно Украины, не стоит. Изменят подходы. Если Сурков был сторонником технологии "контролируемого хаоса", то Козак более хитрый и опытный игрок, который выстраивает более долгоиграющие стратегии. Он не будет наращивать хаос, а скорее, напротив, установит разные направления контроля, взаимную конвертацию этих направлений», – пояснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что Козак будет менее публичным переговорщиком, чем Сурков. Украину ждет "показательная" менее жесткая риторика и демонизированный образ, но это не значит, что Козак будет представлять меньшую угрозу и будет менее преданным идеям Кремля касательно подчинения РФ суверенитета Украины.

Саакян также выразил сомнения по поводу того, что, назначив Козака, Россия пойдет в полномасштабное наступление на Донбассе. Он отметил, что интенсивность боевых действий зависит больше от инструмента.

«Эскалация скорее зависит от того, насколько у РФ получается достигать своих интересов на Донбассе, нужна ли Кремлю на определенном промежутке переговоров эскалация, как рычаг давления на Киев, Запад. Эскалация зависит не от кураторов, а от целей. Цели не изменились», – резюмировал Олег Саакян.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.