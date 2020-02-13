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В соцсетях показали ДТП в неподконтрольном Енакиево (Фото)

13.02.20 13:14
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 13 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла в районе хлебозавода: легковой автомобиль врезался в грузовик.

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