В соцсетях показали ДТП в неподконтрольном Енакиево (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 13 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла в районе хлебозавода: легковой автомобиль врезался в грузовик.
В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 13 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла в районе хлебозавода: легковой автомобиль врезался в грузовик.
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска.
Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».
Над чем работают эксперты и чиновники.
Ориентировочная стоимость табачных изделий – более 500 тыс. грн.
Комментарий главы партии «Слуга народа».
Есть пострадавшие.
Светлана Кушнир прокомментировала кадровые изменения в Офисе президента.
Комментарий представителя облгосадминистрации.
Авария произошла в районе хлебозавода.
А также 5 единиц огнестрельного оружия.
Мнение эксперта.