В соцсетях показали ДТП в неподконтрольном Енакиево (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 13 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла в районе хлебозавода: легковой автомобиль врезался в грузовик.