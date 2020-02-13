RU
Все новости

На Донетчине сотрудники ГФС изъяли партию контрафактных сигарет (Фото)

13.02.20 14:12
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

В районе проведения операции Объединенных сил, на прилегающей к линии разграничения территории, сотрудники ГФС Украины из состава Объединенных сил продолжают мероприятия по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, 12 февраля вблизи Константиновки (Донецкая обл.) в результате проведения оперативных мероприятий выявлена перевозка 2-х партий контрафактных сигарет, которые в дальнейшем должны были быть реализованы на территории Украины. Все обнаруженные табачные изделия, ориентировочной стоимостью более 500 тыс. грн, изъяты.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия. Продолжаются первоочередные следственные действия по установлению круга лиц, причастных к уголовным преступлениям и каналам поступления сигарет на подконтрольную правительству Украины территорию.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк