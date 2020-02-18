Не Украина разрушила этот дом: Юрист рассказал о судах по компенсации жителям Донбасса

Пострадавшие от войны на Донбассе граждане Украины пытаются добиться компенсации за разрушенное жилье от украинского правительства в судах, но пока результаты неоптимистичные. Об этом рассказал старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

«Что касается разрушенного жилья, нами подано более 30 исков в суды. Они находятся на разных стадиях рассмотрения. Мы получали позитивные решения судов первой инстанции, апелляционной инстанции, однако в Украине есть возможность подать кассационную жалобу на решения этой категории, и правительство всегда пользовалось этим правом», – сказал он.

«До декабря прошлого года фактически все эти дела были приостановлены: либо официально, либо неофициально до рассмотрения подобного дела Большой палатой Верховного суда, которая рассматривала немного другое дело, но все ожидали от нее выводов по подобным делам», – продолжил Тарасенко.

По его словам, вышеуказанное дело, рассматриваемое в Большой палате Верховного суда, касалось разрушенного в Мариуполе нежилого помещения: «Большая палата Верховного суда тогда приняла решение отказать в удовлетворении исковых заявлений и требований, поскольку якобы у истца не было достаточных оснований считать, что национальное законодательство позволяет ему получить компенсацию. Однако, обращаю внимание, что речь шла именно о магазине. Что касается компенсации за разрушенное жилье, то есть более конкретные нормы, отраженные в статье 86 Кодекса гражданской защиты. Поэтому, на наш взгляд, истцы, которые пострадали и их жилье было разрушено, они имеют легитимное право ожидать таких компенсаций. На данный момент даже по позитивным решениям правительство не выплачивало никаких компенсаций, поскольку подавало кассационные жалобы. По нашим делам производства продолжаются, мы ожидаем решений».

«У правительства всегда одна стратегия защиты. Они говорят, что не они причастны к разрушениям. Юридически иск подается не именно на правительство, а именно на государство Украина в лице правительства. Юристы Кабинета министров заявляют о том, что это не Украина разрушила этот дом, поэтому она не должна отвечать», – сообщил правозащитник.

Юристы БФ «Право на защиту» рассказали, почему принятое Постановление Кабинета министров Украины №623, согласно которому государство единоразово компенсирует стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действий жилья в сумме до 300 тыс. грн, пока не работает. Правозащитники также пояснили, почему в исках в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации за разрушенное жилье нужно указывать два государства ответчиками – Украину и Россию. Однако в конце прошлого года ЕСПЧ приостановил рассмотрение судебных исков о компенсациях за нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта на Донбассе пока не установит уровень ответственности Украины и России в этом вопросе.

Напомним, в Украине на 2020 год выделили 40,2 млн на компенсацию владельцам разрушенного в результате боевых действий на Донбассе жилья.

Как сообщалось ранее, за время вооруженного конфликта на Донбассе в результате боевых действий было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. жилых домов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»