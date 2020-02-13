Перезапуск отношений Украина – РФ ради Донбасса: Комментарий эксперта

На Западе есть мнение, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на улучшение диалога с Россией ради урегулирования конфликта на Донбассе. Политическую ситуацию прокомментировал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«На Западе есть мнение о том, что Зеленский настроен на улучшение диалога с РФ, что будет какое-то улучшение, перезапуск отношений, что будет попытка найти формулу решения ситуации на Донбассе. Но с другой стороны есть и понимание real-политики, что люфт для нахождения этого нового диалога с Россией достаточно небольшой, и в основном зависит от России, а не от Зеленского, и есть вещи, которые Украина просто в силу национальных, геополитических обязательств не сможет сделать – пойти на такие уступки, которые бы удовлетворили Путина», – сказал он.

По его словам, в Европе не считают, что будет кардинальный перезапуск отношений между Украиной и Россией. «Там понимают, что это в определенной мере игра, игра и в их интересах также, где можно "попользовать" Украину: снять санкции, передоговориться, что-то перезапустить, что-то построить, как-то обойти американские санкции в отношении "Северного потока-2". Да, есть усталость европейского бизнеса от санкционного режима», – отметил Кулик.

«В Киеве четкой позиции в отношении Кремля, позиции по Донбассу тоже нет. Есть рефлексирование, и это рефлексирование зависит от множества факторов. Это системность. Это отсутствие большой стратегии, рассчитанной на годы. Это то, что мы не говорим себе правду о том, что это война надолго. Это из-за того, что во власти есть разные группы интересов, которые используют вопрос Донбасса во внутриполитических целях в Украине», – считает эксперт.

Политолог убежден, что Украине стоит готовиться к затяжному варианту урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, потому что быстрого решения вопроса о достижении мира не будет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV