США дистанцировались от решения конфликта на Донбассе, – эксперт

Официальный визит государственного секретаря США Майка Помпео в Украину показал, что Америка дистанцируется от участия в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказала политолог Александра Решмедилова.

«Очень показательный приезд Помпео. Ожидалось и возможно было бы логичным, что США хотели бы присоединиться к решению наших вопросов, могли бы дать какие-то месседжи. К примеру, могли бы нам прояснить некие кадровые вопросы», – сказала она.

«Первое – не названа фамилия возможного посла США в Украине. Также непонятно, будет ли назначение по типу Волкера или что-то будет изменено. Не назначен спецпредставитель, который мог бы быть дополнительным фактором [поддержки США], каким-то голосом, аргументом», – пояснила Решметдилова.

По ее словам, одна из линий коммуникаций в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе с участием экс-спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова теперь в прошлом.

«США сказали: "Решайте, пожалуйста, напрямую [с Россией]". Вот это ключевое. Этот формат уже не нужен. Эта линия, которая была, Волкер – Сурков, как определенный трос, отпадает по ненадобности. Не только потому, что Сурков меняет свой функционал, но и не будет Волкера-2, поэтому начинают думать и разговаривать о том, как выходить на другие линии коммуникации», – отметила политолог.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет возражать относительно обмена послами с Украиной.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео 30 января прибыл в Киев с официальным визитом. Вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко 31 января он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину». Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Помпео демонстрацией последовательной и всесторонней поддержки Украины со стороны США.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV