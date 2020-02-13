Теплая зима: В Украине может резко подорожать хлеб

Погодные капризы навредят урожаю зерновых, говорят эксперты. Снега мало, а морозы слабые и непродолжительные. Специалисты уже дают прогнозы касательно того, сколько будет стоить хлеб. «Прыжки» погоды портят посевы озимых. В то же время, предсказывают рекордный урожай других культур, пишет «Сегодня».

Минусовая температура в Херсонской области только пятый день. Морозы незначительные – всего несколько градусов ниже нуля. Будущий урожай присыпал снег. А фермеры волнуются, ведь такого покрова недостаточно.

«27%. Из них 20% – это влажность завядания. Это и влага, которую почва никогда не отдаст растению. Всего лишь разница 7% влаги, которую растение может взять из почвы. Это очень низкий показатель для зерновых культур», – говорит Анна Роздобудько, заведующая лабораторией ООО «АгроАнализ Украина», (г. Каховка, Херсонская обл.).

Из-за теплой зимы зерновых соберут на 10-15% меньше, подсчитали аграрии. Это при условии, что погода дальше не будет портиться. В то же время радуются теплой зиме овощеводы.

«Наши овощеводы, которые выращивают озимые овощные культуры, как например озимый лук, озимый чеснок, в этом году в полном смысле слова на коне. Перезимовка растений отличная и урожай будет великолепным», – отмечает Вадим Дудка, генеральный директор компании «АгроАнализ Украина».

Овощи дешевые, хлеб дорогой – это прогноз херсонских фермеров на 2020 год. Февраль уже вряд ли исправит ситуацию. Независимо от того, будет ли сыпать снег, или греть солнце. Сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна.