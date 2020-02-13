В ДТП в России погибли 8 украинцев

В результате ДТП в Псковской области в Российской Федерации 8 украинцев погибли и 1 гражданин Украины пострадал. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как рассказали в пресс-службе, сегодня ночью, около 00:30, в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины.

«Дело находится на контроле МИД Украины», – отметили в ГСЧС.

Как сообщает российское издание «ТАСС», на трассе «Санкт-Петербург – Невель» на территории Пустошкинского района, около деревни Руда, произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса Mercedes и большегруза-фуры Volvo погибли 8 человек, имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Погибли водитель и 7 пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

«Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, 8 человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие – граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа», – отмечается в сообщении.

Также российское издание приводит комментарий комитета по здравоохранению Псковской области. «Двое пострадавших: один – белорус, один – гражданин Украины. Состояние средней тяжести. Автобус из Украины», – говорится в сообщении.

По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, угрозы жизни пострадавших нет. «У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу», – сказала она.

Кроме того, в РФ сообщают, что движение транспорта организовано в штатном режиме. Асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.