Наблюдатели ОБСЕ рассказали о ранении мужчины на неподконтрольной Луганщине

В неподконтрольном украинскому правительству Березовском (Луганская обл.) мужчина получил осколочные ранения. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 12 февраля.

Наблюдатели уточняли информацию о 80-летнем мужчине, получившим ранение в Березовском (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска) вследствие обстрела, произошедшего 26 января.

30 января медицинский персонал больницы в неподконтрольной Голубовке (до переименования – Кировск) сообщил членам Миссии, что 28 января в больницу поступил мужчина с осколочными ранениями правой голени. Они также сказали, что мужчина получил ранение раньше, а обратился в больницу лишь после того, как его состояние стало ухудшаться.

10 февраля жена пострадавшего рассказала наблюдателям, что ее муж 10 дней находился в больнице Голубовки, где из его ноги был изъят осколок.

26 января команда СММ зафиксировала взрывы неопределенного происхождения и очереди из крупнокалиберного пулемета в районе Березовского. Ранее СММ сообщала о недавних повреждениях объектов гражданской инфраструктуры в Березовском.