Россия хочет обсудить Минские соглашения в Совбезе ООН

Россия запросила проведение брифинга по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на заседании Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля. Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе в реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, резолюция Совета безопасности ООН № S/RES/2202 была принята 17 февраля 2015 года.