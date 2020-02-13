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Россия хочет обсудить Минские соглашения в Совбезе ООН

13.02.20 11:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россия запросила проведение брифинга по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на заседании Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля. Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе в реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, резолюция Совета безопасности ООН № S/RES/2202 была принята 17 февраля 2015 года.

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