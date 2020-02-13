Идея не моя: Арахамия извинился за свои слова о компромиссе по Донбассу

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на своей странице в Facebook пояснил свои слова, сказанные в эфире одного из телеканалов, о восстановлении водоснабжения в Крым в обмен на компромиссы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и принес свои извинения.

«В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами», – написал он.

«Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, каково мое личное мнение по этому поводу», – пояснил Арахамия.

По его словам, вопрос был сформулирован так, что якобы альтернативных вариантов не существует. «И я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция. Вопрос компромиссов на самом деле очень сложный для нашего общества. Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности», – заявил глава фракции «Слуга народа».

Политик отметил, что эта ситуация будет для него «наукой на будущее» и извинился перед украинцами: «Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной».

Как сообщалось ранее, на слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии уже отреагировали в Кремле, где заявили, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, включая какие-либо уступки в переговорах по Донбассу.