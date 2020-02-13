Сводка из зоны ООС за 12 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

рядом с Новотошковским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Орехово – из миномета калибром 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – одна единица. Под обстрелами оказались районы поселков Александровка и Старомихайловка на донецком направлении. При обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.