Пожар на Донетчине: Спасен мужчина

В Краматорске сегодня, 13 февраля, ранним утром во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 3:38 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Катеринича в Краматорске.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горит квартира на 2-м этаже 4-этажного жилого дома.

«Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину, которого в составе звена ГДЗС вывели из дома через задымленную зону на свежий воздух и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в пресс-службе.

Спасатели ликвидировали пожар в 04:15. Причина пожара устанавливается.