Жилье для переселенцев: Глава «Держмолодьжитло» рассказал о планах на 2020 год

В Украине анализируют действующие жилищные программы для переселенцев и участников АТО / ООС и работают над новой комплексной. Об этом рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Мы и дальше будем сотрудничать с органами местного самоуправления, и привлекать еще больше финансирования, и разрабатывать новые программы. Регион Киева и Киевской области для нас является приоритетным – его нужно сдвинуть с места», – сказал он.

По его словам, ключевыми моментами реализации региональных программ для молодежи, переселенцев и участников АТО / ООС в Киеве и Киевской области являются политическая воля депутатов местного самоуправления, желание исполнительных комитетов финансировать такие программы и передача таких программ в региональный комитет «Держмолодьжитло».

«По Киевской области два года уже не финансируются [региональные жилищные программы], по городу Киеву – не было никогда [местных жилищных программ]», – отметил Комнатный.

Глава «Держмолодьжитло» сообщил, что сейчас его ведомство и созданная по поручению премьер-министра Украины рабочая группа работают над новой комплексной жилищной программой: «Анализируем все жилищные программы. Мы должны выбрать наиболее оптимальные, четко прописать в новой программе механизмы, исполнителей, и самое главное – источники финансирования. Мы должны и будем и в дальнейшем сотрудничать с нашими международными партнерами над созданием еще более удобных, более прозрачных электронных сервисов, которые смогут использовать люди во время общения с "Держмолодьжитло"».

«Но самое главное – никаких местных бюджетов, никакого государственного бюджета не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию в части обеспечения жильем таких категорий как ВПЛ, потому что их очень много у нас – свыше 1,4 млн; участников АТО, молодых граждан. И нам необходимо сотрудничать с международными финансовыми институциями, которые работают в других странах», – подчеркнул Комнатный.

Он проинформировал, что специалисты «Держмолодьжитло» изучили опыт Балканских стран, Грузии, Молдовы (эти государства также столкнулись с проблемой обеспечения жильем беженцев и переселенцев), и пришли к выводу, что ни одна из этих стран не решили жилищную проблему без помощи и участия международных финансовых институций.

«Есть финансовая институция, созданная непосредственно Советом Европы, – это "Банк развития Совета Европы", который финансирует социальные жилищные проекты для таких категорий граждан. Для того, чтобы мы могли этим воспользоваться и создать совместный продукт, Украина должна стать членом этого банка. Мы над этим работаем, в том числе с министерствами по делам ветеранов, регионального развития и при поддержке проекта Совета Европы "Внутреннее перемещение в Украине"», – рассказал глава «Держмолодьжитло».

Напомним, Сергей Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Держмолодьжитла» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе. Отметил, что в первом полугодии 2020 года должна быть принята Единая государственная целевая программа по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев. По программе «Ипотека под 3%» скорее всего будет сохранена та же очередь кандидатов, которая была сформирована в декабре 2019 года. Комнатный рассказал, в каких регионах переселенцы и участники АТО / ООС смогли больше всего купить квартир по программам «Держмолодьжитла».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Киев»