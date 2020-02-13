Отставка Суркова и «зачистка» в «Л-ДНР»: Мнение эксперта

Возможная отставка помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова не приведет к быстрой смене представителей «власти» в «Л-ДНР». Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Я не думаю, что будет быстрая зачистка руководителей оккупационных "администраций" в Донецке и Луганске. Все ждут, что Пушилина сейчас быстро уберут, Пасечника, кого-то еще – нет, этого всего не будет», – считает он.

По его словам, вероятно, что смена представителей «власти» в «Л-ДНР» будет долгим процессом. «До конца года – постепенное убирание: того заменят, того заменят. Пушилина, возможно, заменят к октябрю-ноябрю. И то – это будет зависеть от того, войдем ли мы в режим подготовки к настоящим выборам на оккупированных территориях», – продолжил Кулик.

«Надеюсь, что не войдем, потому что это усугубит внутриполитический кризис в Украине. Во-вторых, мы не готовы к последствиям таких выборов», – добавил эксперт.

Политолог убежден, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков сохранит свое влияние на процессы, которые он курировал от Кремля не только в «Л-ДНР», даже если официально уйдет в отставку. По мнению Виталия Кулика, Суркова могли отстранить от переговоров в Нормандском формате ради перезапуска российско-европейского диалога, поскольку он является идеологом российской агрессии на Донбассе.

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом в Кремле сообщили, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV