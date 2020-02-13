Киев и область не торопятся обеспечивать жильем переселенцев

Ни в Киеве, ни в Киевской области пока нет региональных программ по обеспечению жильем ни для молодежи, ни для переселенцев и участников АТО / ООС. Об этом рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный, комментируя итоги работы «Госмолодежьжилье» с регионами в 2019 году.

«Мы финансовое учреждение, которое имеет региональные представительства в каждой области. Мы реализовываем государственные и региональные программы. Государственных у нас сегодня 4, региональных – 118. Органы местного самоуправления принимают те или иные программы, которые реализовывает "Госмолодежьжилье"», – напомнил он.

«К сожалению, город Киев никогда не имел программ для молодежи и других категорий населения, которые реализовывались через "Госмолодежьжилье". По Киевской области хочу сказать, что в прошлом году комплексная программа была принята, но она еще не была наполнена финансированием. Было несколько смен глав областной администрации, и мы не нашли общий язык», – продолжил Комнатный.

Он выразил надежду, что в этом году Киевская область и город Киев начнут участвовать в программах по обеспечению жильем молодежи, переселенцев и участников АТО / ООС и сотрудничать с «Госмолодежьжилье» на региональном уровне. «По городу Киеву, к сожалению, программа еще не принята. Любая программа и любое решение органов местного самоуправления – это политическая воля, прежде всего, депутатов местного совета и мэра города», – добавил глава «Госмолодежьжилье».

Напомним, Сергей Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Госмолодежьжилья» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе. Отметил, что в первом полугодии 2020 года должна быть принята Единая государственная целевая программа по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев. По программе «Ипотека под 3%» скорее всего будет сохранена та же очередь кандидатов, которая была сформирована в декабре 2019 года. Комнатный рассказал, в каких регионах переселенцы и участники АТО / ООС смогли больше всего купить квартир по программам «Госмолодежьжилья».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Киев»