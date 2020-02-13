Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности о обороны (СНБО) в связи с назначением главой Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ №52/2020 размещен на официальном сайте главы государства.

Документом внесены частичные изменения в ст. 1 указа президента Украины от 15 декабря 2014 года № 929 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с последующими изменениями).

Скриншот: официальный сайт президента Украины

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдана», – говорится в тексте указа.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. Новым руководителем Офиса стал Андрей Ермак.