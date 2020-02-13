Переселенцы могут воспользоваться жилищными программами на Киевщине

Переселенцы и участники АТО / ООС, проживающие в Киеве и Киевской области, могут воспользоваться государственными программами по обеспечению жильем. Об этом рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный, комментируя итоги работы «Госмолодежьжилья» с регионами в 2019 году.

«У нас очень интерактивный сайт, можно зайти и перейти по интерактивной карте на тот регион, который непосредственно интересует гражданина. В каждом регионе у нас есть разные программы для той или иной громады, для той или иной категории граждан», – сказал он.

«По городу Киеву действуют государственные программы. Несмотря на то, что тут нет местных программ, государственных программ город Киев и Киевская область взяли 20% от всего объема по всей Украине», – продолжил Комнатный.

По его словам, каждый человек может выбрать для себя удобный способ подачи заявки на участие в государственной жилищной программе. «На сайте "Госмолодежьжилье" есть страничка Киевского ипотечного центра, туда человек заходит, узнает о существующих жилищных программах, определяет, на какую программу он имеет право. И самое главное – для того, чтобы стать участником программы и подать заявку, сегодня нет необходимости идти в региональное управление, стоять в очередях. Все можно сделать онлайн, это можно сделать со смартфона, это можно сделать с помощью электронной почты. Конечно, если у человека есть какое-то недоверие к таким средствам подачи заявки, он может непосредственно обратиться в наше Киевское региональное управление, заполнить и подать заявку там», – пояснил глава «Госмолодежьжилья».

Напомним, Сергей Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Госмолодежьжилья» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе. Отметил, что в первом полугодии 2020 года должна быть принята Единая государственная целевая программа по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев. По программе «Ипотека под 3%» скорее всего будет сохранена та же очередь кандидатов, которая была сформирована в декабре 2019 года. Комнатный рассказал, в каких регионах переселенцы и участники АТО / ООС смогли больше всего купить квартир по программам «Госмолодежьжилья».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Киев»