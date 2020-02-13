В состоянии наркотического и алкогольного опьянения: В зоне ООС задержан участник НВФ (Фото)

На Донбассе задержан участник незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, за прошедшие сутки в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад оперативно-тактической группировки «Север» был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель НВФ – рядовой, мужчина 1995 года рождения. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

Сейчас задержанного опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил, участник НВФ дает показания. Известно, что он проходил «службу» в «должности» наводчика-оператора.