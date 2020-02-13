Ипотека и «Доступное жилье»: В «Госмолодежьжилье» разъяснили ситуацию с очередями

В Украине сокращение очередей на участие в государственных и региональных программах по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО / ООС зависит от объемов финансирования. Об этом рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«По каждой программе отдельная очередь. Если мы говорим о том, как быстро на движется, она движется в зависимости от объемов финансирования по той или иной программе. Например, по программе Доступное жилье мы сегодня закрыли очередь 2017 года, и можем говорить, что за 2 года она движется», – сказал он.

«Если мы говорим об очереди на программу [льготного] кредитования молодежи, в том числе участников АТО и ВПЛ, за счет уставного капитала фонда, то она двигается где-то через 2-3 месяца максимум. Если семья стала сегодня в очередь, то можно предположить, что до лета семья уже может жить в собственном жилье», – продолжил Комнатный.

По его словам, сегодня очень многих людей интересует ситуация с очередью на отдельную пилотную программу кредитования на покупку жилья «Ипотека под 3%», которая была начата в 2019 году. «За три дня мы получили 10 тыс. 180 заявок. Формирование этой очереди пока что приостановлено. Эта программа была пилотной в прошлом году. Как только будет восстановлено финансирование, и правительство примет решение, что эта программа должна быть постоянной, мы сразу возобновим и прием заявок по данной программе, поэтому всем советую ждать и следить за нашей информацией», – пояснил глава «Госмолодежьжилье».

«Сколько ждать? Правительство сейчас работает над комплексной жилищной программой, в соответствии с поручением премьер-министра, и этот механизм кредитования участников АТО и ВПЛ также найдет там свое отображение. Президент дал поручение правительству все-таки найти финансирование именно на эту программу и продолжить ее на постоянной основе», – добавил он.

Напомним, Сергей Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Держмолодьжитла» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе. Отметил, что в первом полугодии 2020 года должна быть принята Единая государственная целевая программа по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев. По программе «Ипотека под 3%» скорее всего будет сохранена та же очередь кандидатов, которая была сформирована в декабре 2019 года. Комнатный рассказал, в каких регионах переселенцы и участники АТО / ООС смогли больше всего купить квартир по программам «Держмолодьжитла».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Киев»