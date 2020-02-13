Развяжут ли Ермак и Козак донбасский узел: Экспертные мнения разделились

Помощник президента Украины Андрей Ермак, ранее ведший переговоры с российской стороной (в том числе касательно подготовки к встрече в Нормандском формате и обменах удерживаемыми лицами), сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента. Эксперты рассказали «Донецким новостям», может ли это повлиять на ускорение прекращения войны на Донбассе, и есть ли связь между «повышением» Ермака и заменой куратора украинского направления от Кремля на замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака (с которым Ермак уже сотрудничал).

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– Для Андрея Ермака сейчас, после промежуточной кулуарной победы, наступает нелегкий этап монотонной работы по всем направлениям. Кроме внутренней политики и тесной связи с руководителями регионов, которая теперь добавится, надо успевать координировать деятельность Верховной Рады, обеспечивая результативность голосования и не сдать отвоеванные у министра иностранных дел Пристайко позиции ведущего во внешней международной политике.

Задачи, скажем прямо, не из легких. 12 февраля на первой встрече в новом статусе со СМИ Андрей Ермак четко обозначил, что ему задачи ставит президент. И вопрос мира был и остается главенствующей темой каденции Владимира Зеленского.

Львиную долю в решении о ротации в Офисе президента одного Андрея (Богдана) на другого Андрея (Ермака) определили два результативных обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ (включая подконтрольные Кремлю части Донбасса), негласное сопровождение переговоров по газовой сделке «Нафтогаза» и «Газпрома», послабление напряженности в отношениях с влиятельными стейкхолдерами США.

Думаю, именно вопрос ситуации на Донбассе и установление прямых контактов Ермака с российской стороной стали залогом успешного возвращения десятков украинцев на Родину.

Сейчас на плечи нового главы ОП, с учетом назначения россиянами куратором украинского направления очень понятного для Ермака человека – Дмитрия Козака, должен случиться очередной прорыв. Во всяком случае, именно это и запланировано в рамках подготовки встречи в формате «нормандской четверки».

Вряд ли можно считать совпадением повышение «статусности» Ермака и Козака. Такие «случайности» – не случайны. Оба зарекомендовали себя как эффективные «разруливатели» и понятные друг другу персоны.

Ранее в переговорах с российской стороной Ермаку элементарно не хватало полномочий. Для РФ ведь важен статус переговорщиков. И одно дело, когда переговоры ведет помощник президента, другое – глава его Офиса.

Учитывая, что у Ермака с Козаком отношения уже были налажены, можно ожидать определенных прорывов. К примеру, окончательного согласования трех новых точек разведения сил и средств у линии разграничения (не исключаю, что их назовут на следующей встрече в Минске), широкий обмен удерживаемыми лицами (куда могут быть включены крымские татары).

Официальный Киев, скорее всего, пойдет по пути экономического ослабления блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

А после этого, возможно, будут решать и вопрос модальности выборов в местные советы осенью-2020 – по всей материковой Украине, включая временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Максим Яли, политолог, кандидат политических наук:

– Учитывая, что и ранее Андрей Ермак был ответственен за переговоры с РФ по Донбассу, ожидать кардинальных изменений на этом направлении не стоит. Ведь, несмотря на два успешных обмена официального Киева удерживаемыми лицами (с РФ и ОРДЛО), количество обстрелов, раненых и погибших по сравнению с прошлым годом в этот же период лишь возросло, если посмотреть статистику.

В Кремле понимают, насколько чувствительной лично для президента Зеленского является эта тема. Особенно это касается числа погибших наших воинов. Поэтому там продолжают давить на эту «болевую точку», добиваясь от Киева все больших уступок. Так что до возможной следующей встречи «нормандской четверки» вряд ли стоит ожидать улучшения ситуации. Скорее – наоборот. С приближением часа «Ч», в зависимости от (не)сговорчивости ОП, возможно обострение и увеличение числа обстрелов и пострадавших.

Что касается полномочий Андрея Ермака, то они однозначно расширятся, в чем признался на своем первом брифинге и сам новый глава Офиса президента. Если раньше Ермак был ответственен лишь за внешнюю политику, то теперь будет фактически ответственен за весь функционал, который принадлежал его предшественнику (работа и координация действий с Верховной Радой, сбор голосов под голосование по законопроектам, координация действий с правоохранительными органами, в том числе и комитетом по разведке, который возглавлял Богдан, суды). Это очень обширный список. Как отметил сам Ермак, он и дальше будет курировать направления, которыми занимался ранее. Но теперь работы, как и ответственности, у него станет значительно больше.

Безусловно, просматривается связь между назначениями Ермака и Козака. Уверен, что неслучайно отставка Богдана и назначение на эту должность Ермака совпало с громкой отставкой (пока официально не подтвержденной) и назначением в Кремле. А именно – «рокировка» Суркова, ответственного на протяжении 6 лет за конфликт на Донбассе, на Козака, с которым контактировал по обменам именно Ермак.

Так что связка «Ермак-Козак» победила связку «Богдан-Сурков». И приближение заявленной даты очередного «нормандского саммита», безусловно, также сыграло немаловажную роль.

Данный тандем подтвердил свою эффективность, поэтому Ермак и пошел на повышение. И это доказывает, что решение конфликта на Донбассе – главный приоритет для Зеленского, даже не смотря на болезненные компромиссы, на которые ему приходится идти в переговорах.

Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего:

– После нового назначения Андрей Ермак получит дополнительные рычаги влияния для реализации «плана Зеленского» по Донбассу. В статусе главы Офиса президента (ОП) он сможет напрямую давать административные поручения всем подразделениям ОП и требовать выполнения и отчетов. В остальном же его полномочия по контактам с Кремлем, постановке задач для Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переговорщиков в Минске, подготовке встреч Нормандского формата и докладам президенту Зеленскому останутся без изменений.

Создание формата «Ермак-Козак» станет основным инструментом как для переговоров, так и для имплементации плана действий. Среди первых задач – подготовка новой встречи глав государств «нормандской четверки» (весной в Берлине), выполнение взятых в Париже обязательств по новым участкам разведения сил.

В тесном контакте с Ермаком будет работать и создаваемое Министерство по реингетрации, которое будет заниматься как вопросами гуманитарных контактов с жителями неподконтрольных территорий, так и экономическими задачами в случае снятия блокады.

И еще один вызов для Ермака – обеспечить коммуникацию с украинским обществом, чтобы объяснить ему преимущества «плана Зеленского», и почему на данном этапе это будет «перемога», а не «зрада».

Иван Ступак, бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности:

– В своей новой должности Андрей Ермак продолжит опекать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, ну и также Крым. Кроме того, в его ведении останется вопрос обмена пленными.

Однако не стоит ожидать кардинальных изменений: окопная тягучая война на Донбассе продолжится, а Крым по-прежнему будет оставаться субъектом РФ.

Исключением будет процесс разведения сил на Донбассе, а также разного рода сомнительные инициативы вроде возобновления поставок питьевой воды в Крым с целью налаживания отношений с РФ (и возможного улучшения ситуации на Донбассе).

Подобные инициативы с разного рода периодичностью будут забрасываться в информационное пространство Украины посредством различных депутатов и активистов, связанных с ОП, с целью замера общественной реакции, корректировки и дальнейшего внедрения в жизнь.

Дмитрий Воронков, политический эксперт:

– Думаю, что посредством данной рокировки (Ермак вместо Богдана, Козак – вместо Суркова) лидеры Украины и России надеются усилить свои позиции в переговорном процессе. Прежде всего, за счет привлечения людей, которым они могут доверять и которые демонстрировали на деле свою результативность.

Если говорить о Ермаке, то он внес свою лепту в переговоры по обмену пленными и тем самым продемонстрировал свою способность к продуктивной коммуникации с российской стороной. Кроме того, Ермак – это человек Зеленского, т.е. президент, таким образом, укрепляет и свое внутриполитическое положение. И, к слову, наличие внутренних конфликтов при Богдане президент собственнолично признал. Усиливая свое окружение, Зеленский тем самым укрепляет оборону против политического влияния людей Коломойского. Так что для Зеленского эта замена носит как внутриполитический, так и внешнеполитический характер.

Что касается переговоров с Россией, то очевидно, что в Ермаке Зеленский видит потенциал – и намерен вывести российско-украинский диалог на более глубокий уровень, используя скорее наступательную в дипломатическом плане тактику. Особенно с учетом того, что существуют риски отката переговоров и соответственно еще более глубокой заморозки конфликта. Думаю, это понимают в ОП. Особенно после того, как РФ заявила об угрозе срыва встречи в Нормандском формате весной. Для Зеленского важно не откатываться назад в этом диалоге и демонстрировать результат. Ведь он сам заявил, что реинтеграция оккупированных территорий является его политическим приоритетом.

Теперь что касается Козака. Перед Путиным он не единожды себя зарекомендовал, прежде чем получить статус «тяжелой артиллерии». В 2004 он возглавлял предвыборный штаб Путина и ему же были поручены приведение в соответствие регионального и федерального законодательства, передел полномочий между центром и регионами в рамках реформы местного самоуправления и административной реформы.

Помимо внутренней политики, Козак зарекомендовал себя как дипломат, умеющий вести переговоры так, чтобы в конечном счете договоренности соответствовали интересам России. В частности, он прославился своим «меморандумом», который так и именовали – «Меморандум Козака». Это был его план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии. Проект был разработан в 2003 году и (что куда важнее) был принят как правительством Приднестровья, так и президентом Молдовы Ворониным. Молдавский гарант в итоге все же вынужден был отказаться от данного плана под давлением посла США. Иными словами, Козак уже имел дело с похожими на донбасский конфликтами.

Мне кажется, Россия заинтересована в урегулирования конфликта, но только с определенными уступками со стороны Украины. Речь, в первую очередь, касается последовательности реализации Минских соглашений. Думаю, что Путин решил поставить на весьма тонкую дипломатию, предусматривающую продавливание российских интересов, но под юридически завуалированным «соусом». А для этого нужны особо подкованные люди.

Что касается прогнозов в плане каких-то продвижений по этому вопросу, то я бы не ожидал каких-то прорывов в ближайшее время. Однако не исключаю, что будут звучать инициативы о пересмотре редакции Минских соглашений в пользу более точечной последовательности шагов с обеих сторон. Возможно даже прозвучат какие-то новые модели урегулирования конфликта – как альтернатива якобы безальтернативноу «Минску». Но в ближайшей перспективе, думаю, максимум, на что можно рассчитывать, – это на продолжение процесса по обмену пленных и диалоге по разведению сил.

Кирилл Сазонов, политолог:

– Замена Богдана на Ермака никак не повлияет на ситуацию на Донбассе. Просто потому что этот клинч сейчас разорвать не по силам даже президентам. То есть, рассчитывать на Ермака или Козака нет смысла.

Донбасс становится замороженной проблемой на годы. Россия с его помощью хотела бы контролировать полностью Украину, а Киев на этот сценарий никогда не согласится. Так что конфликт будет заморожен – независимо от фамилий президентов и, тем более, от фамилий руководителей рангом ниже.