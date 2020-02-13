Тройное ДТП на Донетчине: Есть пострадавшая (Фото)

В Краматорске сегодня, 13 февраля, на пересечении бул. Машиностроителей с ул. Южная водитель «Dacia Logan» совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям в 8:10.

«На месте происшествия предварительно следствие установило, что водитель автомобиля "Dacia Logan" двигался по бул. Машиностроителей. На перекрестке с улицей Южная не предоставив преимущество в движении совершил столкновение с автомобилем "Дэу Ланос", который двигался со стороны улицы Академическая. После чего автомобиль "Dacia Logan" совершил столкновение с "Chevrolet Lacetti", который двигался во встречном направлении», – сообщили в полиции.

Также известно, что в результате ДТП получила телесные повреждения пассажирка «Chevrolet Lacetti». Степень тяжести травм устанавливается.

По данному факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Фото: пресс-служба полиции Краматорска