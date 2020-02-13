Непогода на Донечтине: Энергетики полностью восстановил энергоснабжение в 13 населенных пунктах

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули свет во все населенные пункты, пострадавшие от непогоды в Донецкой области. Со вчерашнего вечера восстановлено энергоснабжение 13 населенных пунктов, 129 трансформаторных подстанций и распределительных устройств, 12 линий электропередач. Выполнена 161 заявка на ремонтно-восстановительные работы. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Непогода продолжает испытывать на прочность энергетическую инфраструктуру Донецкой области. Едва энергетики восстановили линии и оборудование, пострадавшие от циклона Петра, как погодные условия снова ухудшились. 12 февраля снег и штормовой ветер стали причиной обесточивания 13 населенных пунктов в Александровском, Марьинском, Волновахском, Константиновском районах. Энергетики работали в усиленном режиме и уже на утро 13 февраля полностью восстановили энергоснабжение всех пострадавших от непогоды городов и сел», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты ДТЭК Донецкие электросети продолжают работу над выполнением ремонтно-восстановительных работ, но они не имеют массового характера.

Напомним, вечером 5 февраля дождь, мокрый снег и штормовой ветер привели к повреждению более 700 объектов инфраструктуры. Непогода и восстановление продолжались пять дней.