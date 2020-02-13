Эксперт рассказала, почему в ситуации на Донбассе можно ожидать очередного прорыва

Помощник президента Украины Андрей Ермак сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента. Теперь в ситуации на Донбассе можно ожидать очередного прорыва. Об этом «Донецким новостям» рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

По ее словам, для Андрея Ермака сейчас, после промежуточной кулуарной победы, наступает нелегкий этап монотонной работы по всем направлениям. «Кроме внутренней политики и тесной связи с руководителями регионов, которая теперь добавится, надо успевать координировать деятельность Верховной Рады, обеспечивая результативность голосования, и не сдать отвоеванные у министра иностранных дел Пристайко позиции ведущего во внешней международной политике», – объясняет эксперт.

Как рассказала Светлана Кушнир, 12 февраля на первой встрече в новом статусе со СМИ Андрей Ермак четко обозначил, что ему задачи ставит президент. И вопрос мира был и остается главенствующей темой каденции Владимира Зеленского.

Львиную долю, по ее словам, в решении о ротации в Офисе президента определили два результативных обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ (включая подконтрольные Кремлю части Донбасса). «Думаю, именно вопрос ситуации на Донбассе и установление прямых контактов Ермака с российской стороной стали залогом успешного возвращения десятков украинцев на Родину», – отметила Кушнир.

«Сейчас на плечи нового главы ОП, с учетом назначения россиянами куратором украинского направления очень понятного для Ермака человека – Дмитрия Козака, должен случиться очередной прорыв. Во всяком случае, именно это и запланировано в рамках подготовки встречи в формате "нормандской четверки"», – добавила она.

Также эксперт отметила, что для РФ важен статус переговорщиков. «И одно дело, когда переговоры ведет помощник президента, другое – глава его Офиса», – сказала Кушнир.

«Учитывая, что у Ермака с Козаком отношения уже были налажены, можно ожидать определенных прорывов. К примеру, окончательного согласования 3-х новых точек разведения сил и средств у линии разграничения (не исключаю, что их назовут на следующей встрече в Минске), широкого обмена удерживаемыми лицами (куда могут быть включены крымские татары)», – добавила она.

Более подробно с мнением Светланы Кушнир, а также комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Развяжут ли Ермак и Козак донбасский узел: Экспертные мнения разделились».