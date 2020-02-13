Прифронтовая Донетчина: Где в этом году будут восстанавливать жилье

В этом году в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области планируют восстановить не менее тысячи поврежденных в результате боевых действий на Донбассе домов. Об этом рассказал директор Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

«Мы планируем восстановить до тысячи домов. Это касается всех населенных пунктов, которые расположены вдоль линии разграничения. Если брать с юга, от Азовского моря, это поселок Бердянское и далее на север», – сказал он.

По его словам, в частности, жилье будут восстанавливать в таких прифронтовых населенных пунктах как Водяное, Гранитное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Пески, Опытное, Торецк. «И начнем более широко в этом году работать в Бахмутском районе. Это поселки Зайцево, Жованка, Мироновский, Луганское и другие населенные пункты», – отметил Бойко.

Он проинформировал, что восстанавливать разрушенное жилье на прифронтовой Донетчине будут за счет материального резерва области – за средства областного бюджета, а к выполнению работ привлекут сотрудников ГСЧС из Донецкого и других регионов Украины.

«У нас заложены средства. У нас уже есть материальный резерв. Мы еще в прошлом году частично закупили строительные материалы. Есть деньги на этот год, сейчас объявлена процедура закупок… На этот год заложены свыше 4,5 млн грн. Если будет необходимость, уже есть договоренность, что деньги будут выделяться дополнительно», – сообщил представитель Донецкой ОГА.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»