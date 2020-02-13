Ермак получит дополнительные рычаги влияния для реализации «плана Зеленского» по Донбассу, – эксперт

Помощник президента Украины Андрей Ермак сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента. После нового назначения Ермак получит дополнительные рычаги влияния для реализации «плана Зеленского» по Донбассу. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

«После нового назначения Андрей Ермак получит дополнительные рычаги влияния для реализации "плана Зеленского" по Донбассу. В статусе главы Офиса президента (ОП) он сможет напрямую давать административные поручения всем подразделениям ОП и требовать выполнения и отчетов», – рассказал Игорь Попов.

Эксперт считает, что в остальном полномочия Ермака по контактам с Кремлем, постановке задач для Трехсторонней контактной группы переговорщиков в Минске, подготовке встреч Нормандского формата и докладам президенту Зеленскому останутся без изменений.

«Создание формата "Ермак-Козак" станет основным инструментом как для переговоров, так и для имплементации плана действий. Среди первых задач – подготовка новой встречи глав государств "нормандской четверки" (весной в Берлине), выполнение взятых в Париже обязательств по новым участкам разведения сил», – объяснил Попов.

В тесном контакте с Ермаком, по его словам, будет работать и создаваемое Министерство по реингетрации, которое будет заниматься как вопросами гуманитарных контактов с жителями неподконтрольных территорий, так и экономическими задачами в случае снятия блокады.

«И еще один вызов для Ермака – обеспечить коммуникацию с украинским обществом, чтобы объяснить ему преимущества "плана Зеленского", и почему на данном этапе это будет "перемога", а не "зрада"», – отметил эксперт.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Развяжут ли Ермак и Козак донбасский узел: Экспертные мнения разделились».