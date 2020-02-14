Студенты волнуются не зря: Скандалом в вузе-переселенце занимаются правоохранители

В Краматорске (Донецкая обл.) более 40 иностранных студентов заключили новые договоры с Донецким национальным медицинским университетом (ДонНМУ). Платить за обучение теперь будут напрямую без фирмы-посредника, которая, по словам ректора Петра Кондратенко, не перечислила вузу-переселенцу более 50 млн грн. Историей сотрудничества фирмы-посредника и ДонНМУ занимаются правоохранительные органы.

Некоторых иностранных студентов из-за ситуации с долгами за обучение в ДонНМУ не допустили к образовательному процессу. «Мы приехали сюда, чтобы заключить двухсторонний договор. Например, я оплатил [фирме-посреднику] 4 тыс. долл., а когда я проверял тут, говорили, что у меня долг 2,5 тыс. долл. А ректор сказал, что 56 млн грн должны были оплатить университету. Эта фирма не оплатила ничего», – рассказал студент 3-го курса Амир Такатка.

По словам проректора ДонНМУ Дмитрия Давидова, иностранные студенты пытались выяснить ситуацию с оплатой за обучение в обход бухгалтерии, экономического и планового отделов. «Я об этой ситуации узнаю сейчас. Они должны были мне подать заявку, почему их не допустили. Я ее не видел и приказа ректора у меня нет. Если ректор считает, что этих студентов надо перевести на двухсторонний договор, он должен издать приказ – это порядок документооборота любого университета Украины», – прокомментировал он.

За образование в ДонНМУ иностранные студенты платят через фирму «Украинские образовательные услуги», а оплату им подтверждают «зеленой картой». Один из студентов Баха Заказук в этот раз после оплаты ее не получил. «Если я оплачу через аккаунт (расчетный счет, – прим. ред.) университета, у меня не будет допуска. Если я оплатил наличными через фирму, у меня будет допуск», – сказал он.

Ректор ДонНМУ Петр Кондратенко предложил иностранным студентам подписать новые договоры. «Если студенты написали заявление, и мы заключаем с ними двухсторонний договор, мы уведомляем фирму о том, что по предыдущему двухстороннему договору оплаты мы не принимаем, и студент отказывается его выполнять. Вот и вся процедура», – поясняет он.

«Проблема в том, что студенты платят фирме, а фирма не платит университету, поэтому студенты, естественно, волнуются, и они закономерно волнуются, потому что в связи с тем, что мы не получаем деньги, мы не имеем права учить за счет средств государственного бюджета», – утверждает Кондратенко.

При этом ректор ДонНМУ подтвердил, что со студентами, которые подписали трехсторонние договоры до 2018 года, все же работают.

Согласно трехстороннему договору, студент оплачивает деньги за обучение в ДонНМУ фирме-посреднику, плюс платит за дополнительные услуги, в частности за проезд в транспорте, проживание в общежитии и другие. После этого фирма должна перечислить фиксированную сумму за образование на счет университета. В случае двухстороннего договора деньги будут поступать в вуз напрямую через банк.

В фирме-посреднике продолжают уверять, что прекратили сотрудничество с ДонНМУ. «"Украинские образовательные услуги фактически прекратили свое сотрудничество с университетом в 2018 году. даже юридически это звучит как нонсенс: как может юридическое лицо, которое не предоставляет услуги, выдавать какие-то корешки. Я даже не знаю, о чем идет речь. Я все больше склоняюсь к тому, что это фейк и происки для того, чтобы очернить компанию», – заявил директор предприятия Олег Коротенко.

Адвокат Сергей Борозенцев пояснил, что если в трехстороннем договоре грубо нарушаются права одной из сторон, она имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке.

Историей сотрудничества фирмы-посредника и ДонНМУ занимаются правоохранительные органы. Так, суд оштрафовал представителя фирмы «Украинские образовательные услуги», который сознался в даче взятки ректору ДонНМУ Петру Кондратенко в виде двух новых иномарок, чтобы он не мешал фирме работать. «В моей собственности эти машины никогда не были. Пользование – было. Это действительно так. Так оно указано – это по доверенности, которая реально существовала. Это совершенно законно», – прокомментировал Кондратенко.

В свою очередь Донецкий национальный медицинский университет готовит материал иска против фирмы «Украинские образовательные услуги» для Хозяйственного суда.

Как сообщалось ранее, в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что завершено расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, который обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, это должностное лицо в течение 2018 года получило от представителя предприятия, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, взятку в виде двух автомобилей BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»