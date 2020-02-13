На Донетчине полиция за месяц изъяла 12 гранат и более 2 кг взрывчатки

В январе полицейские Донетчины задокументировали 44 факта незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Так, в течение месяца полицейские изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, среди которых противотанковый гранатомет, автомат, пистолет и две единицы атипичного оружия.

Также изъяты 12 гранат, около 1500 патронов и свыше 2 кг взрывчатки.

Среди изъятых боеприпасов – выстрелы от РПГ-7, один из которых унес жизнь 24-летнего мужчины в Великоновоселковском районе.

«Вместо того, чтобы сдать взрывоопасную находку в полицию, парень попытался разобрать снаряд. С начала года полиция зарегистрировала два факта травмирования людей из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами (во втором случае покалечился 22-летний юноша)», – рассказали в полиции.

В январе полицейские обезвредили угрозу в Мариуполе, где был обнаружен ящик с боеприпасами – пулеметными патронами. А житель Александровки был уличен в незаконном хранении пистолета и более 350 патронов к нему.

В полиции также напомнили, что за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Однако в случае добровольной сдачи оружия в правоохранительные органы закон гарантирует освобождение от уголовной ответственности (ч.3 ст. 263 УК).