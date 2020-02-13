У Зеленского не намерены вписывать особый статус Донбасса в Конституцию

В партии «Слуга народа» не рассматривают внесение изменений в Конституцию Украину относительно особого статуса Донбасса. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и глава одноименной партии Александр Корниенко.

По его словам, в контексте работы над текстом нового законопроекта «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» члены партии «Слуга народа» ждут «внешнеполитического сигнала от президента».

«В Минских соглашениях речь идет как раз о "децентрализации (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)". То есть, это можно рассматривать, как два отдельных процесса, и как отдельные переговорные позиции. То, что Порошенко в 2015 году смешал эти понятия – стало причиной, что мы не смогли ни децентрализацию завершить, ни особый статус им дать», – заявил Корниенко.

«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона ["Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"] были без какого-либо особого статуса. Будет ли это компромиссом – это уже вопрос сложный: он касается переговоров и в Нормандском, и в Минском форматах. Мы можем это так воспринимать и так подавать», – добавил он.

Комментируя заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что проводить выборы в ОРДЛО* логично было бы в октябре, глава партии «Слуга народа» сказал следующее: «Президент об этом и раньше говорил, что это была бы такая хорошая, правильная история, чтобы на всей территории Украины проходили выборы. Таким образом, мы показываем, что временно оккупированная территория – это тоже часть Украины и там происходит то же, что и во всей Украине. Но мы параллельно понимаем, что пока не достигнем прогресса в факторе безопасности, то обо всем остальном, в том числе, и о выборах, говорить рано».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей