Это не вертикаль: У Зеленского пояснили полномочия префектов

Согласно обсуждаемому президентскому законопроекту о децентрализации одной из ключевых фигур органов власти в регионах будет префект. Об обсуждении его функциональных обязанностей и полномочий в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и глава одноименной партии Александр Корниенко.

«Префектов будет от 100 до 150 – по количеству округов. И префект центрального округа в области – он еще и "областной" префект. Его сфера деятельности распространяется и на областной уровень в целом, но не на каждую громаду в области, а только на громады "его", то есть центрального округа. Окружные же префекты действуют на уровне округов и громад, их образующих. То есть окружные (районные) префекты не подчиняются областному – это не вертикаль», – пояснил он.

«Это все одноуровневые, 150 префектов, подчиненных Кабмину процессуально, и назначаемые президентом. И опять тоже надо подискутировать – подотчетны они главе государства, или просто находятся в координации с Офисом президента. Их назначает президент по представлению Кабмина – это в Конституции, а дальше в законе – конкурс и кадровые резервы. А в оперативном управлении они находятся у Кабмина, и этот порядок тоже должен быть в законе. То есть, они как бы сотрудники Кабмина. Они – госслужащие, и это в Конституции мы прописали», – продолжил Корниенко.

По его словам, судя по тому, как сейчас идет дискуссия с мэрами, они хотят, чтобы основной задачей префектов была координация органов исполнительной власти. «Фактически у начальника областной полиции есть руководитель, министр в Киеве, и есть префект на месте. Префект – это представитель государства. Вот как представитель государства, он может координировать. Но, опять же, сейчас, когда это заместитель главы обладминистрации по силовым структурам – это один уровень, один статус, у него там есть аппарат, у него там есть какие-то службы, департаменты. А у префекта нет офиса, в котором 600 человек», – отметил Корниенко.

«Мы думаем, что офис окружного префекта – это несколько десятков человек. Есть еще версия, опять же ее надо обсуждать – о представительствах префектов в каждой громаде, некая приемная префектов, чтобы принимать обращения граждан и дальше с ними работать. Я думаю, у окружного префекта офис может быть до 50 человек. Областной – может быть чуть больше, потому что работа на уровне области – это более трудоемкая история, потому что там все-таки программа социально-экономического развития региона», – добавил глава партии «Слуга народа».

Политик также заявил, что в партии «Слуга народа» не рассматривают внесение изменений в Конституцию Украину относительно особого статуса Донбасса, а до передачи для голосования в Верховную Раду законопроекта о децентрализации в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения проекта документа.