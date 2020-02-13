Жительница Луганщины попала в ДТП на Донетчине

В Лиманском районе Донетчины вечером 12 февраля попала в ДТП 22-летняя жительница Луганской области. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

В результате аварии травмировались двое пассажиров авто.

«В 16:45 в дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Лиман-Заречное. Выездом правоохранителей на место происшествия было установлено, что автомобиль "Chery" под управлением жительницы Луганской области 1997 года рождения выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. При столкновении автомобиля с препятствием женщина не пострадала, однако двое ее пассажиров получили телесные повреждения», – рассказали в полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Открыто уголовное производство по ст. 286 ч.1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».