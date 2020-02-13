На пенсии жизнь только начинается: 61-летний переселенец играет в Counter-Strike и готовится переплыть озеро в Италии (Фото, видео)

Практический каждый день бывший луганчанин Олег Перетяка делает публикации на своей страничке в Facebook. Пару дней назад это была фотография из спортивного зала, на следующий – подборка кадров с тренировки в бассейне, а сегодня он уже на пьедестале с медалью. Если полистать его профиль на фейсбуке, то можно увидеть, с каким азартом мужчина в геймерских наушниках играет в компьютерные игры или рассказывает о своей команде пловцов почтенного возраста, готовящейся к стайерским заплывам.

«Как скучно я живу!», – подумала я, разглядывая фотографии и видеосюжеты, созданные Перетякой. И это при том, что Олегу я в дочери гожусь. Можно лишь удивляться его энергии и активности, которую не всегда можно увидеть у молодого поколения. Да и прожитая жизнь героя нашей публикации, несомненно, может стать не просто интересной, но и для кого-то поучительной историей.

Почти два года назад переселенец из Луганска стал пенсионером по возрасту. Вот тогда Олег и решил, что пришло время серьезных перемен и переосмысления прожитого. На новом жизненном этапе для него приоритетом стали здоровье, спорт, саморазвитие и семья. И никакой общественной деятельности с политической подоплекой, которой он посвятил допенсионные годы. Понять метаморфозу мировоззрения Олега Перетяки, можно лишь проанализировав его жизнь.

Инициатор больничной кассы на заводе

Окончив в 1975 году среднюю школу в Станице Луганской, Олег сразу поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию. После учебы была военная служба на различных офицерских должностях: начальник психофизиологической лаборатории Балтийского флота, ординатор кафедры психиатрии Военно-медицинской академии, старший ординатор военно-морского госпиталя Северного флота.

«В 1991 году, когда СССР, как говорится, стал трещать по швам решил вернуться на Родину, в Украину. Просил руководство перевести на Черноморский флот, но получил отказ. Тогда я уволился из Вооруженных Сил и вернулся в Луганск», – рассказывает Олег.

Перетяка стал главным врачом медсанчасти Стахановского вагоностроительного завода. Он, практически с нуля организовал заводскую медико-санитарную часть, руководил большим медицинским коллективом. Олег стал инициатором создания заводской больничной кассы, целью которой была реализация идеи лекарственного страхования. «Нашу задумку поддержали руководство и профком завода. Была создана в Луганской области сеть аптечных киосков, прибыль которых обеспечивала членов заводского профсоюза бесплатными медикаментами в случае их госпитализации», – пояснил собеседник.

Проект главного врача завода в то время был отмечен среди лучших в Луганской области на конкурсе «Инновация-95».

Когда закончился контракт с заводом, Олег Перетяка, пройдя конкурс на госслужбу, пришел работать в управление здравоохранения Луганской облгосадминистрации. Здесь он занимался решением проблем медицинских кадров в регионе. Его инициатива сделать электронный реестр врачей области была не только реализована, но и вскоре стала одним из направлений работы Министерства здравоохранения.

Кость в горле у чиновников

Еще со времен учебы в Военно-медицинской академии у Олега было хобби — журналистика. Он писал много и на разные темы. Более всего ему нравился жанр журналистских расследований. Мужчина отмечает, что многие его расследования касались медицинской тематики, это не нравилось областному руководству отрасли. Поэтому, когда Перетяка отказался по указанию тогдашнего начальника облздрава готовить незаконный приказ об увольнении ряда главных врачей лечебных учреждений за «политическую неблагонадежность», Олег в 2000 году был вынужден сам написать заявление «по собственному желанию».

Затем он возглавил областные курсы повышения средних медицинских и фармацевтических работников. На этом месте он проработал всего два года. По словам Олега, руководству не нравилось его обостренное чувство справедливости и прямолинейность. Он продолжал писать в местной прессе о коррупции в здравоохранении, о проблемах медицинской отрасли.

В 2002 году Перетяка как самовыдвиженец баллотировался в депутаты Луганского областного совета от Станично-Луганского района. Он не скрывал, что, будучи депутатом, займется темой коррупции в региональной медицине. Это касалось, прежде всего, закупок устаревшего медоборудования в областные лечебные учреждения по завышенным ценам. По словам Перетяки, во время выборов областная власть всячески препятствовала ему как кандидату. В итоге областными депутатами стали трое местных чиновников и коммунист-активист.

Перетяка вспоминает, что после окончания выборов ему в облгосадминистрации предложили написать заявление об увольнении по «собственному желанию». После его отказа было принято решение о ликвидации областных курсов, которые он возглавлял.

В результате, кандидат наук государственного управления оказался на бирже труда. Дело в том, что Олег в 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по реформированию системы здравоохранения на региональном уровне.

Так как в Станично-Луганском районном центре занятости для уровня Перетяки подходящих вакансий не было, то предложили получить второе — экономическое образование. После годового обучения в Восточно-украинском национальном университете им. Владимира Даля Олег получил экономическое образование и стал преподавать в различных вузах. Более десяти лет он работал доцентом в Луганском национальном университете им. Тараса Шевченко.

«Фашист» Луганска под № 17

В 2014 году в период «русской весны» Олег Перетяка был среди организаторов митингов в поддержку киевского Майдана. Вскоре в Луганске стали распространять листовки с призывами: «Это фашисты города Луганска и их пособники. Распространите максимально, врагов надо знать в лицо! Не дадим им спокойно жить на нашей родной православной земле!». В листовках были списки с персональными данными луганских активистов. Под 17-м номером в списках числился Олег Перетяка.

Олег Перетяка на митинге в Луганске

После захвата зданий облгосадминистрации, СБУ, прокуратуры, полиции и других государственных ведомств, активистам оставаться в городе было небезопасно. Начались их избиения, аресты и убийства. «Для меня в июне 2014 стало очевидным, когда бандиты обстреляли луганский погранотряд, а украинский самолет – здание облгосадминистрации, что российско-украинская война на Донбассе приняла открытую, а не гибридную форму» – рассказывает Олег.

Олег Перетяка на митинге в Луганске

Лишь в середине июня 2014 года, после защиты магистрантов в университете, Перетяка покинул Луганск.

Получилось, что война фактически разделила семью: Олег с сыновьями оказались в Киеве, а жена осталась ухаживать за пожилой и больной матерью в Станице Луганской. Проблема еще была в том, что теща категорически отказывалась оставлять свое жилье.

«В последний месяц лета Станицу чуть ли не каждый день разрывало от снарядов. Лишь когда погибло двое соседок, погиб мой одноклассник, живущий недалеко от дома мамы, она согласилась на переезд», – вспоминает собеседник. Только в сентябре семья вновь соединилась.

Тогда же бывший военный врач решил вернуться на службу. Осенью 2014 года обратился к главному специалисту своего медицинского профиля с просьбой помочь восстановиться на действительной военной службе. После консультаций с кадровиками он получил отказ: «ваш возраст уже не подлежит призыву».

Активный переселенец

Привыкший всегда быть в гуще событий, Олег Перетяка стал объединяться с земляками, которые из-за войны также переехали в Киев. Их общественная деятельность была направлена на соблюдение и восстановление прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Мы проводили конгрессы и конференции ВПЛ, пытались достучаться до местной и государственной власти. Но последняя просто делала вид, что не замечает нас», – вспоминает Олег.

По мнению Перетяки, переселенцы – самая дискриминируемая по признаку прежнего проживания группа, которая насчитывает миллионы людей. Он с рядом других активистов из ВПЛ вошли в составы общественных советов при различных органах государственной и местной власти. Проводили митинги, ставили пикеты. Находясь в составе общественного совета при Киевской городской госадминистрации, переселенцы пытались обратить внимание власти на решение жизненно важных вопросов переселенцев. Но, по словам Олега, городская администрация просто их игнорировала.

Различные обещания по созданию городской программы по адаптации и интеграции в местную территориальную громаду так и остались не реализованными. «Было обидно, что много сил, энергии и времени потрачено впустую. Из полутора сотен тысяч переселенцев, осевших в столице, на публичные мероприятия в защиту собственных прав приходили лишь десятки активистов», – посетовал он.

Кардинальная смена жизненных приоритетов

А жизнь продолжалась. В Киеве сыновья Олега Перетяки открыли свой бизнес, создали семьи, родился внук. Наш герой стал размышлять о смысле собственной жизни, поменял приоритеты: «Я тогда подумал, что столько времени бьюсь как рыба об лед, прилагая усилия, а все – без ожидаемого результата. Находясь в круговороте общественно-политической жизни, получил лишь проблемы со здоровьем, мало проводил времени с семьей, не занимался саморазвитием».

Два года назад Олег решил, что нужно разорвать бессмысленный «бег по замкнутому кругу». Он на своей страничке в ФБ сообщил друзьям, что меняет жизненные ценности, удаляет из них политику. «Прежде всего, занялся ходьбой. Сначала ежедневно ходил по 5 км, потом 10, а летом доходило и до 20-ти. Периодически стал посещать спортзал», – перечислил Олег, добавив, что уже сбросил более десятка килограммов.

Став пенсионером, Перетяка стал посещать различные мероприятия – танцы, лекции, тренинги, игры, концерты.

«Я начал жить как бы с чистого листа. Вначале убрал свои посты о политике, почистил список друзей в соцсетях, чтобы не выслушивать негатив в свой адрес от некоторых назойливых виртуальных друзей», – пояснил Олег.

Киберспортсмен «UKR.OP»

Когда Олег в июле прошлого года узнал о наборе киберспортсменов возраста 55+ в команду по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive), то сразу подал заявку. Отобрали 10 человек, но в итоге осталось 8 (пять мужчин и три женщины). В молодости у него был первый разряд по пулевой стрельбе, но он никогда ранее не играл в игру Counter-Strike. Поэтому решил проверить себя в новой роли.

Лет двадцать назад Олег не приветствовал увлечение сыновей компьютерными играми, т. к. считал их пустой тратой времени. Теперь он думает, что киберспорт может быть даже полезным не только в юношеском, но и зрелом возрастах. Увлечение таким занятием может стать своеобразной профилактикой старения человеческого мозга.

Свой игровой никнейм «UKR.OP» наш собеседник пояснил так: «Чтобы сильно не заморачиваться, упростил свое прозвище: UKR – Украина, а OP – Олег Перетяка. Получилось интересное название – "укроп". Новая украинская киберкоманда имеет название "Ageless Shooters", что означает "Нестареющие Стрелки". Олег в Фейсбуке открыл фановскую страничку «Ageless Shooters Fans», которую с удовольствием посещают не только фанаты команды, но и люди, интересующиеся киберспортом.

Первой и сокрушительной победой «Нестареющих Стрелков» стал разгром чемпионов мира – шведской команды «Silver Snipers» («Серебряные Снайперы») со счетом 16:1. Этот шоу-матч проходил в Киеве на фестивале Comic Con Ukraine в сентябре 2019 года. Теперь все болельщики ждут матча-реванша в Швеции, когда соперники украинской команды будут готовы к новой встрече.

«Между прочим, "Нестареющие Стрелки" продолжают усердно тренироваться. Ранее мы провели несколько товарищеских встреч с более молодыми соперниками. А 15 февраля команда поедет в Днепр, где в рамках мероприятий, посвященных "Дню киберспорта Украины", состоится шоу-матч по CS: GO между "Ageless Shooters" (возраст 55+) и любителями (возраст 18+)», – поделился «UKR.OP».

Планы на лето – покорить озеро Орта

В сентябре прошлого года в жизни переселенца появился еще один интересный проект «Пливи до мети». Его идейный вдохновитель – Алексей Теряхин, первый украинец-аматор, переплывший Гибралтар. Теперь его имя в истории среди таких же 1 500 отчаянных пловцов-экстремалов со всего мира, покоривших пролив.

Алексей Теряхин

«Идея этого благотворительного проекта – создать команду пловцов возраста 60+ для участия в международных соревнованиях по плаванию на открытой воде Oceanman, которые состоятся на горном озере Орта, что в 90 км от Милана. В результате отобрана команда из 6 человек. Двое пловцов будут соревноваться на дистанции 1,5 км, а четверо — 5,2 км», – пояснил собеседник.

Среди пловцов-стайеров на дистанцию в 5,2 км единственный мужчина в команде — 61-летний Олег Перетяка, а также самая старшая участница – 67-летняя Светлана Нестеренко. Самое примечательное, что никто в команде ранее не был спортсменом и не участвовал в соревнованиях. Регулярные, 3 раза в неделю, тренировки с тренером в бассейне за два месяца дали удивительный результат. Люди научились не только плавать кролем и брассом, но и занимают призовые места в соревнованиях. «На последних соревнованиях в своих возрастных категориях я и Светлана Нестеренко заняли вторые места. Мы надеемся, что наша команда и из Италии вернется не с пустыми руками», – уверенно сказал собеседник.

Естественно, при современных пенсиях о поездке на такие соревнования можно лишь мечтать. Однако автор идеи Алексей Теряхин верит, что мечта его и команды станет реальностью. Практически вся команда участвует в привлечении спонсорских и благотворительных ресурсов, чтобы заниматься в бассейне с тренером, иметь акваинвентарь, гидрокостюм, и самое главное — участвовать в международных соревнованиях.

Трудно не согласиться с высказыванием известного нейрофизиолога, крупного исследователя мозга Наталии Бехтеревой: «Старости не существует, пока вы сами этого не захотите». Многие пенсионеры утверждают, что при всех проблемах нынешнего пенсионного обеспечения, они чувствуют себя счастливыми, т. к. открывают для себя новые удивительные грани жизни, ранее недоступные из-за разных обстоятельств.

«Для меня с выходом на пенсию жизнь не закончилась, а наполнилась иным ценным содержанием. Для меня – это новый жизненный этап, который насыщен интересными событиями», – подытожил 61-летний Олег Перетяка.