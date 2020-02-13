«Пакет малыша» и «муниципальная няня»: Стало известно, сколько семей в Украине получили помощь

В Украине за время предоставления одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» получили более 370 тыс. детей, а услугой «муниципальная няня» воспользовались почти 8 тыс. родителей. Об этом во время презентации приоритетов правительства в социальной сфере во время выступления на заседании 58-й сессии Комиссии ООН по вопросам социального развития сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает «УНН».

Она напомнила, что «пакеты малыша» выдаются с 1 сентября 2018 года. «С 1 сентября 2018 года Минсоцполитики обеспечило "пакетами малыша" 379 205 детей, а для почти 8 тыс. молодых родителей предоставлено услугу "муниципальная няня"», – сказала Соколовская.

Также министр отметила, что правительство поддерживает ответственное отцовство в Украине.

Как сообщалось ранее, «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка. Набор состоит из 70-ти позиций.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области роженицы до сих пор не получают обещанную помощь на детей – «пакеты малыша». Вместо коробок с вещами семьям планировали выдать деньги. Но новоиспеченные родители так и не получили ни копейки. Одна из причин – коррупционная составляющая.

Что касается «муниципальной няни», то механизм такой компенсации очень простой – родители должны трудоустроить няню официально. Также «муниципальной няней» могут быть бабушка или дедушка ребенка, но при одном условии. В 2020 году выросла сумма компенсации расходов молодым семьям на няню по программе «Муниципальная няня», которая призвана оказать дополнительную помощь при рождении ребенка.