Поезда из Донбасса вошли в ТОП-5 самых популярных по Украине

4 поезда, соединяющие Донецкую и Луганскую область с другими регионами Украины, вошли в ТОП-5 поездов во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров в 2019 году. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба «Укрзализныци» на своей странице в Facebook.

Так, в организации опубликовали соответствующую инфографику. Согласно ей, первое место популярности занимает поезд № 45/46 Ужгород – Лисичанск. В 2019 году было перевезено 1,17 млн пассажиров.

На втором месте – поезд № 137/138 Хмельницкий – Лисичанск, который за год перевез 1,04 млн пассажиров.

Третье место по популярности занимает поезд № 121/122 Николаев – Ровно. В прошлом году им воспользовалось 816 тыс. пассажиров.

Далее идет поезд № 69/70 Мариуполь – Львов, который выбрали 808 тыс. пассажиров.

И замыкает ТОП-5 поезд № 141/142 Львов – Бахмут. Он перевез в 2019 году 777 тыс. пассажиров.

Как сообщалось ранее, «Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов, в том числе из Донецкой области, и дополнительные рейсы графиковых поездов к 8 Марта.

Напомним, пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное водительское удостоверение в приложении «Дія».