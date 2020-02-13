На Луганщине продолжаются снегопады: Дорожники работают круглосуточно (Фото)

Сегодня, 13 февраля, в Луганской области продолжаются снегопады. Регион находится под влиянием циклона. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Несмотря на сложные погодные условия, по информации пресс-службы, проезд по автомобильным дорогам области обеспечен. Дорожники работают круглосуточно.

Перекрытие дорог, ограничение движения грузового и пассажирского транспорта не допущено.

«Сегодня – облачно с прояснениями. Идет снег, местами мокрый снег. На дорогах гололедица. Дорожники продолжают работать по расчистке и обработке противогололедной смесью дорог области. В ближайшие дни погода существенно не изменится», – говорится в сообщении.

Как сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, в настоящее время подрядные организации, на которых возложено зимнее содержание автомобильных дорог, выполняют все работы добросовестно. «На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано», – сказал Цыганский.