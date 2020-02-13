В МинВВОТ ожидают, что более 3 тыс. добровольцев обратятся за статусом УБД

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины ожидают, что более трех тысяч добровольцев обратятся в ведомство и получат статус участника боевых действий (УБД). Об этом сообщил первый заместитель министра Антон Колумбет, сегодня, 13 февраля, передает пресс-служба МинВВОТ.

По его словам, механизм предоставления статуса УБД добровольцам будет работать по принципу: «Ничего для нас без нас». К регулированию процесса определения кандидатов на получение статуса УБД будут привлечены сами добровольческие подразделения. Они же будут помогать минимизировать риски получения статуса так называемыми «туристами». «Вопросы предоставления статуса УБД и соответствующих социальных гарантий участникам добровольческих подразделений, которые впоследствии не вошли в состав Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии или других официальных вооруженных формирований, порождало конфликты и недоразумения в течение почти 6 лет с начала войны. Наконец, благодаря принципиальной позиции всех органов власти и парламента, его удалось урегулировать», – сказал Колумбет.

Замминистра добавил, что когда ВРУ приняла соответствующий закон, МинВВОТ, как профильный орган, в рекордные сроки отработало изменения в порядок предоставления статуса УБД и на очередном заседании правительства они были утверждены.

В пресс-службе ведомства уточнили, что как только будет обнародовано соответствующее постановление, на сайте МинВВОТ будут дополнительно размещены образцы всех необходимых заявлений.

Принцип подачи документов для получения статуса УБД добровольцам можно найти по ссылке.

Напомним, правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований.