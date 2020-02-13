Децентрализация: Когда в Украине оформят изменения в Конституцию

До передачи для голосования в Верховную Раду законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения проекта документа. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и глава одноименной партии Александр Корниенко.

По его словам, обсуждать законопроект будут на небольших форумах, а обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, на котором будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты и представители доноров.

«После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст», – сообщил Корниенко.

«У нас там есть 2-3 острых вопроса, которые всех волнуют. Мы просто будем сейчас отметать историко-филологические дискуссии – "округ" или "повит", "префект" или "урядник"... Уже понятно, что это все второстепенно, важно найти консенсус по самой степени "надзора"», – продолжил Корниенко.

Он пояснил, что одно из обсуждений касается вопроса – нужны ли окружные советы: «Понятно, что они не нужны и это все понимают. Однако есть позиция Конституционного суда, высказанная при рассмотрении других представлений, что согласно статье 38 Основного закона нельзя ограничивать граждан в ранее данных правах. Мы будем все-таки делать текст, который нужен людям, местному самоуправлению, и дальше будем ждать решение Конституционного суда».

Политик также заявил, что в партии «Слуга народа» не рассматривают внесение изменений в Конституцию Украину относительно особого статуса Донбасса.