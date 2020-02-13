За сутки 10 человек пострадали в ДТП на Донетчине (Фото)

В Донецкой области за сутки зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 10 человек. Самыми частыми причинами аварий стали нарушения правил проезда перекрестков и правил маневрирования. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, вчера, 12 февраля, в Константиновке в районе остановки общественного транспорта водитель автомобиля Iveco, не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ». Четыре женщины – пассажиры автобуса получили телесные повреждения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Мариуполе следователи расследуют два ДТП, в которых пострадали пешеходы – мужчина и женщина, 42 лет. Оба человека переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Они были доставлены в больницу.

В Лиманском районе автомобиль врезался в дерево. За рулем находилась 22-летняя жительница Луганской области. В результате аварии телесные повреждения получили двое пассажиров транспортного средства.

На перекрестке улиц в городе Белозерское водитель автомобиля ВАЗ 2106 не предоставил преимущество в движении другой машине. В результате произошло столкновение и наезд на пешехода. Пострадавший 62-летний мужчина госпитализирован с многочисленными травмами.

Уже сегодня утром в Краматорске по этой же причине столкнулись автомобили Dacia Logan, Chevrolet Lacetti и Lanos. Пострадала пассажирка Chevrolet Lacetti.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».